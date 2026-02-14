Inter, Pio Esposito: "Contenti per questa vittoria importante, volevamo battere la Juve"
Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine del derby d'Italia vinto per 3-2 sulla Juventus: "Quello col Lecce è stato decisivo, oggi lo ha fatto Zielinski ma è un gol importantissimo e sono contento. La partita è stata caricata per vincere, come affrontiamo tutte le altre. Oggi c'era da battere la Juve, perché era importante per il nostro cammino e l'abbiamo fatto. Siamo molto contenti, la gioia di tutto il gruppo dopo un gol è la cosa più bella di questo sport".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
