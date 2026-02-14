Inter, Pio Esposito: "Contenti per questa vittoria importante, volevamo battere la Juve"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine del derby d'Italia vinto per 3-2 sulla Juventus: "Quello col Lecce è stato decisivo, oggi lo ha fatto Zielinski ma è un gol importantissimo e sono contento. La partita è stata caricata per vincere, come affrontiamo tutte le altre. Oggi c'era da battere la Juve, perché era importante per il nostro cammino e l'abbiamo fatto. Siamo molto contenti, la gioia di tutto il gruppo dopo un gol è la cosa più bella di questo sport".