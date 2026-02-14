Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
La quattordicesima giornata di Serie A Women si apre quest'oggi con due anticipi all'ora di pranzo: Ternana-Genoa e Como-Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali dei due incontri:
Ternana Women (4-3-3): Schroffeneger, Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo; Regazzoli, Ciccotti, Pastrenge; Pellegrino Cimò, Pirone, Gomes. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Breitner, Corrado, Di Giammarino, Erzen, Labate, Lazaro, Petrara, Porcarelli, Ripamonti, Vigilucci. Allenatore: Ardizzone
Genoa (4-3-3): Forcinella; Di Criscio, Lipman, Vigilucci, Mele; Ferrara, Hilaj, Cinotti; Acuti, Georgsdottir, Bahr. A disposizione: Korenciova, Abate, Bargi, Bettalli, Curraj, Cuschieri, Giacobbo, Giles, Lucafo, Massa, Monterubbiano, Sondengaard. Allenatore: De La Fuente
Como Women (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Howard, Cecotti, Bergersen; Kruse, Chidiac, Pavan; Berisha, Pinther, Nischler. A disposizione: Cappelletti, Ruma, Bernardi, Gelbhart, Picchi, Rizzon, Ronan, Vaitukaityte. Allenatore: Tramezzani
Sassuolo (3-4-1-2): Durand, Venturelli, Caiazzo, De Rita; Skupien, Eboa Missipo, Doms, Philtjens; Fercocq; Dhont, Ndjoah Eto. A disposizione: Benz, De Bona, Brignoli, Chaib, Filis, Galabadaarachchi, Hegemann, Mella, Nash, Sabatino, Perselli, Stanic. Allenatore: Colantuono
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Genoa ore 12:30
Milan-Fiorentina ore 14:45 (diretta RaiSport)
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter ore 12:30
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7