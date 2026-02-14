Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rosso a Kalulu, il VAR non poteva intervenire. L'errore sembra clamoroso: la ricostruzione

Rosso a Kalulu, il VAR non poteva intervenire. L'errore sembra clamoroso: la ricostruzioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 21:53Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Episodio che rischia di provocare un fiume di polemiche nel finale di primo tempo della sfida tra Inter e Juventus. Espulso Pierre Kalulu per doppio giallo, con il primo rimediato al 32', giusto, e il secondo sventolato dall'arbitro La Penna dieci minuti più tardi che invece lascia tantissimi dubbi. Passaggio troppo corto di Miretti e anticipo netto di Bastoni, crollato poi a terra dopo un presunto contatto con il francese.

Il direttore di gara non ci ha pensato neanche un secondo e ha estratto il secondo cartellino giallo per il bianconero, che ha subito fatto cenno di "no" non le mani chiedendo l'intervento del VAR sicuro della sua innocenza. VAR che però non poteva intervenire, visto che il protocollo non lo prevede in caso di ammonizione, prima o seconda che sia, e Kalulu non ha potuto fare altro che lasciare il campo.

Riguardando le immagini il contatto tra i due giocatori sembra non esserci, per un errore clamoroso da parte di La Penna destinato a far discutere tantissimo anche pensando al protocollo VAR. Resta il fatto che la Juventus giocherà tutto il secondo tempo in dieci uomini, per una leggerezza non da poco da parte dell'arbitro, unico vero responsabile della decisione sbagliata.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
