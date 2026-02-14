Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena, Mignani: "Risultato rotondo, ma la squadra ha lottato. Il Venezia è fortissimo"

Oggi alle 22:10Serie B
Lorenzo Carini

Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha preso la parola in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta subita per 4-0 al "Manuzzi" contro il Venezia: "E' difficile raccontare una partita finita 4-0 contro una squadra fortissima e che quasi sicuramente andrà in Serie A. Abbiamo preso gol su una punizione senza aver concesso molto fino a quel momento, possesso palla a parte. Siamo stati pericolosi su un paio di ripartenze: sulla seconda, il loro portiere è stato bravo a intervenire sul colpo di testa di Cerri. Se il primo tempo fosse finito 1-0, sarebbe venuta fuori un'altra partita. Col gol del raddoppio è diventata dura, ma la mia squadra è tornata in campo con la convinzione di poter riprendere la gara".

"Quando abbiamo creato i presupposti per provare ad accorciare - ha proseguito Mignani - abbiamo preso il terzo gol, poi il quarto nel finale. Il risultato è rotondo: non posso dire di essere contento o parlare di una grande partita da parte nostra, ma i ragazzi sono stati in campo in maniera degna e col cuore. Siamo in un momento in cui ci mancano le alternative e facciamo giocare anche chi non è al 100% della condizione: se metto tutto quanto insieme, posso fare delle considerazioni. La cosa che mi rende più sereno è che la squadra ha lottato".

"Castrovilli era uno di quelli che stava meglio - ha concluso il tecnico bianconero -, era partito bene ma poi ha avuto una sensazione di fastidio. Sarà valutato, noi ci auguriamo che non sia niente di che perché le assenze stanno cominciando a pesare. Cerri ha fatto una grandissima partita, ha dato un segnale importante ai compagni: stasera si è portato la squadra sulle spalle, gli ho chiesto un sacrificio enorme perché non faceva una partita intera da sei mesi. Gli ho parlato prima della gara e lo ringrazio per la disponibilità. Vrioni è entrato molto bene, assieme a Cerri ci darà una mano: entrambi dovranno capire bene le nostre richieste perché sono qui da veramente poco tempo".

