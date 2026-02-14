Venezia, Stroppa: "Risultato ampio. Non dobbiamo mollare, il campionato finisce a maggio"

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 ottenuta al "Manuzzi" contro il Cesena: "E' andato tutto bene. Quando siamo andati in vantaggio per noi è diventata una partita più facile, legittimata da un risultato molto ampio. Sul 2-0 ci sono state due parate molto importanti di Stankovic, poi siamo stati bravissimi a segnare il terzo e il quarto gol. Per il numero di occasioni che abbiamo avuto, il divario sarebbe potuto essere ancora più grande".

"Oggi avevo chiesto alla squadra di non prendere gol - ha proseguito Stroppa - e ha fatto una prestazione matura. La nostra volontà dev'essere quella di non subire reti: contro il Modena nel turno infrasettimanale ne abbiamo incassate due in tre minuti. Sagrado ha fatto una prestazione in crescendo, arrivando a disputare un secondo tempo importante, ma mi dispiace per l'errore che ha commesso davanti alla porta: sembrava più facile fare gol che sbagliare, ma deve restare tranquillo perché dagli errori si migliora".

"Dobbiamo guardare il nostro percorso - ha concluso Stroppa, in riferimento alla classifica - perché dipende tutto da noi. Davanti vanno tutti forte, non dobbiamo mollare perché il campionato finisce a maggio. Ho elogiato i ragazzi e faccio loro ancora i complimenti, nella speranza che si possa dar seguito a queste prestazioni".