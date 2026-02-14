Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"

Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
ieri alle 23:39Serie A
Lorenzo Di Benedetto

La Juventus alza la voce dopo l'ingiustizia subita nella gara contro l'Inter e le parole sono quelle di Giorgio Chiellini, director of football strategy del club bianconero, che a Sky Sport ha tuonato: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Una volta capita a noi, una volta ad altri. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore così, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più procrastinare come invece facciamo sempre in Italia".

Avete avuto modo di confrontavi con La Penna?
"No, non abbiamo parlato con La Penna".

Cosa intende quando parla di cambiare le cose?
"È da inizio anno che tutti hanno evidenziato che non c'è una struttura adeguata al campionato di Serie A. Ci sono episodi continui. Siamo stati propositivi ma non si può continuare così, succede a tutte le squadre. Non so se gli arbitri non sono allenati bene, se non sono all'altezza, ma non si può prendere decisioni con questa leggerezza. Non si può parlare di calcio stasera".

Le sue parole si riferiscono a Rocchi?
"È palese, c'è un gruppo che non funziona e c'è qualcuno che dovrebbe metterci la faccia. Invece va in giro a dire che a fine anno andrà via, ma non possiamo continuare così".

Critica al protocollo o agli arbitri?
"Il protocollo andrà cambiato ma ci sono altri modi per evitare situazioni del genere, le decisioni sono troppo affrettate, ne hanno parlato anche De Rossi, Gasperini, Conte e altri, visto che succede a tutti di subire un torto quest'anno".

A suo avviso era necessario designare un arbitro più esperto come Doveri o Mariani?
"Parlare ora credo sia sbagliato, la scelta non mi compete. Poi dispiace perché sono ragazzi come noi ma hanno dimostrato di non essere all'altezza".

Articoli correlati
Juventus, Chiellini attacca: "Siamo al punto di non ritorno, questo sistema non funziona"... Juventus, Chiellini attacca: "Siamo al punto di non ritorno, questo sistema non funziona"
Juventus, Chiellini: "Ciò che è successo è inaccettabile, non possiamo tollerarlo"... Juventus, Chiellini: "Ciò che è successo è inaccettabile, non possiamo tollerarlo"
La Juventus non ci sta: Spalletti e i giocatori in silenzio. Parlano solo Comolli... La Juventus non ci sta: Spalletti e i giocatori in silenzio. Parlano solo Comolli e Chiellini
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio
Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco... Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco ancora poco"
Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"... Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"
Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate... Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"... Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"
Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale" Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
Inter, Chivu: "Il rosso? Tocco leggero, oggi ci è andata bene. Abbiamo messo cuore"... Live TMWInter, Chivu: "Il rosso? Tocco leggero, oggi ci è andata bene. Abbiamo messo cuore"
"Espulsione da indagine FBI, Bastoni stuntman": Ezio Greggio furioso dopo Inter-Juventus... "Espulsione da indagine FBI, Bastoni stuntman": Ezio Greggio furioso dopo Inter-Juventus
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Inter, Chivu: "Kalulu poteva evitare, Bastoni sente la manata. Non è stata simulazione"
4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
5 Inter, Chivu: "Il rosso? Tocco leggero, oggi ci è andata bene. Abbiamo messo cuore"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.1 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.2 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.3 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.4 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
Immagine top news n.5 Il rosso a Kalulu è un doppio danno per la Juve: Bastoni poteva essere espulso per simulazione
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco ancora poco"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"
Immagine news Serie A n.4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"
Immagine news Serie A n.6 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima, dare continuità in casa è fondamentale"
Immagine news Serie B n.2 Bari, tegola Dickmann sulla destra: da Piscopo a Manè, chi può sostituirlo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Abbiamo concesso due reti troppo facilmente"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Risultato ampio. Non dobbiamo mollare, il campionato finisce a maggio"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Pontisso: "Conta il lavoro e la concentrazione. Stiamo lottando tutti insieme"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Risultato rotondo, ma la squadra ha lottato. Il Venezia è fortissimo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo
Immagine news Serie C n.5 Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…