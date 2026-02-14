Gol, emozioni e tante polemiche. 3-2 dell'Inter sulla Juve: a San Siro è successo di tutto

Cinque gol, un cartellino rosso e tantissime polemiche che partiranno tra pochissimo. L'Inter ha battuto la Juventus a San Siro con l'autorete di Cambiaso, autore poi del momentaneo 1-1, e i gol di Pio Esposito, Locatelli e Zielinski nel secondo tempo.

Primo tempo ricco di emozioni, per i primi due gol della partita ma anche per l'espulsione rimediata ingiustamente da Pierre Kalulu nel finale. Al 17' la prima svolta della gara, con l'autorete di Cambiaso, con grandi responsabilità di Di Gregorio, mentre al 26' lo stesso terzino bianconero ha poi trovato la rete del pareggio, sfruttando gli errori di Bisseck e Luis Henrique. Ma il vero momento topico della prima frazione di gioco è poi arrivato al 42' con l'ingiusta espulsione del terzino francese per doppia ammonizione. Errore grave di La Penna e VAR che non è potuto intervenire visto il protocollo che impedisce la revisione in caso di secondo giallo.

Nella ripresa poi la partita ha regalato altri colpi di scena incredibili, a cominciare da una doppia occasione da gol non sfruttata dalla Juventus con McKennie e Miretti, prima del gol del 2-1 firmato da Pio Esposito con uno splendido colpo di testa. Quando tutto sembrava essere deciso la Juventus ha poi trovato il 2-2 con Manuel Locatelli, autore di un bel gol con un diagonale di destro. L'ultima parola però è stata dell'Inter, con la rete della vittoria, al 90' di Piotr Zielinski, protagonista con un sinistro secco dal limite dell'area che non ha lasciato scampo a Di Gregorio. Tre punti fondamentali per l'Inter, sempre più lanciata verso lo Scudetto, ma le polemiche non mancheranno, per il rosso a Kalulu che non ci stava affatto.