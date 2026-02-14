Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5

Inter-Juventus 3-2

INTER

Sommer 6 - Non può niente sui gol di Cambiaso e Locatelli. Per il resto è sempre al posto giusto.

Bisseck 5,5 - Decide, senza motivo, di spostarsi sul cross di McKennie che porta all'1-1 di Cambiaso. Serata non al top per il centrale nerazzurro.

Akanji 6 - Il migliore della retroguardia dell'Inter, ma senza acuti degni di nota. Non entra, in negativo, nei due gol della Juventus.

Bastoni 5 - Il tuffo che porta all'espulsione di Kalulu è una furbata bella e buona. Inganna La Penna che ammonisce per la seconda volta il francese: un gesto che non gli fa certo onore e del quale non avevamo bisogno.

Dal 46' Carlos Augusto 6 - Entra dopo l'intervallo e si limita al compitino senza mai rischiare la giocata. In una serata come quella di oggi basta e avanza.

Luis Henrique 5,5 - Ha il merito di far partire il cross che porta all'1-0, ma poco dopo si addormenta e Cambiaso lo fulmina trovando il pari.

Dal 66' Esposito 7 - Splendido il colpo di testa con cui ha firmato il momentaneo 2-1. La sua crescita continua senza sosta: e questa non è una novità.

Barella 6 - Partita sufficiente ma niente di più. Il miglior Barella non è ancora tornato e lascia il campo dopo meno di un'ora di gioco.

Dal 54' Calhanoglu 6 - Ci prova e ci riprova dalla distanza, trovando sempre il muro di Di Gregorio. La notizia più bella è il rientro in campo dopo l'infortunio.

Zielinski 7,5 - Il migliore in campo. Prima in regia, poi come mezzala, e alla fine è il suo tiro di sinistro a decidere la partita. Il polacco è sempre più importante per Chivu.

Sucic 6 - Scelto da Chivu nella partita più importante il classe 2003 ripaga la fiducia mettendo in campo una prestazione solida. Convincente e affidabile.

Dal 66' Diouf 6 - Si sente a suo agio in una gara molto complicata. Non fallisce l'appuntamento.

Dimarco 6,5 - Dal suo sinistro parte il cross, l'ennesimo, per la rete di Pio Esposito. Sempre presente nel vivo dell'azione.

Thuram 5,5 - Partita opaca per il francese che non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Partecipa alla manovra ma senza essere pericoloso.

Lautaro Martinez 5 - Assente ingiustificato nella serata di San Siro. Mai pericoloso, mai nel vivo degli attacchi dell'Inter.

Chivu 6,5 - I cambi arrivano al momento giusto. La sua Inter non ha messo in campo la miglior prestazione dell'anno ma alla fine i tre punti li ha portati a casa.

JUVENTUS

Di Gregorio 6 - Papera clamorosa sulla deviazione di Cambiaso nell'azione che porta all'1-0. Poi si riscatta con almeno quattro grandi parate che in parte riscattano la sua serata.

Kalulu 5 - L'espulsione è ingiusta ma il gesto di allargare il braccio verso Bastoni, che si butta, è un'ingenuità. Sapendo di essere ammonito avrebbe dovuto lasciar passare l'avversario senza rischiare.

Bremer 6,5 - Solido, sicuro, leader. La Juventus ha giocato per più di un tempo in inferiorità numerica ma è rimasta in partita anche grazie alla prestazione del brasiliano.

Kelly 6,5 - Come il suo compagno di difesa è sempre al posto giusto e sbaglia pochissimo.

Cambiaso 6,5 - Sfortunato nella deviazione che porta al vantaggio dell'Inter, dove l'errore principale resta di Di Gregorio, ma dopo 9 minuti si fa perdonare trovando l'1-1. Spesso pericoloso, serata positiva.

Locatelli 7 - Il gol del momentaneo 2-2 è il premio per una grande partita giocata, da capitano. Uno dei migliori in campo, senza mai mollare neanche di un centimetro.

Miretti 6 - Sfiora il gol al 50' con un siluro respinto da Sommer con i piedi. Per il resto amministra diversi palloni, senza strafare.

Dal 61' Koopmeiners 6 - Entra in un momento difficile e non sfigura. Nel finale sfiora anche il gol.

Conceicao 6 - Imprevedibile con le sue giocate e abile a creare grattacapi alla difesa dell'Inter. Costretto a uscire per esigenze tattiche.

Dal 46' Holm 6 - Fa il suo, rimanendo ordinato e provando anche a spingere. In questa Juve troverà spazio.

McKennie 7 - Due assist e tanta corsa. Sempre pronto ad aiutare tutti i suoi compagni e spesso pericoloso. Lo statunitense è uno dei top della Juve.

Yildiz 6 - Serata complicata e senza grandi guizzi. Ci prova soprattutto nel primo tempo, ma non incide fino in fondo.

Dal 75' Boga sv -

David 5,5 - Spaesato e senza mai andare vicino al gol. Non era una gara semplice, ma non ha fatto quasi niente per farsi notare.

Dal 61' Cabal 6 - Prestazione senza infamia e senza lode in un secondo tempo molto complicato per la Juve.

Spalletti 6,5 - Nonostante l'inferiorità numerica riesce a tenere a galla la sua squadra anche con le giuste sostituzioni. La Juventus non meritava di uscire da San Siro con una sconfitta, ma questa è solo una magra consolazione.