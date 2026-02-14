Mantova, Modesto: "Abbiamo concesso due reti troppo facilmente"

In un pomeriggio inclemente si materializza la seconda sconfitta consecutiva per il Mantova, superato al "Nicola Ceravolo" per 2-0 dal Catanzaro. I biancorossi pagano le incertezze palesate nella prima frazione, non riuscendo a rimontare nella seconda frazione. Si presenta in sala stampa il tecnico Francesco Modesto commentando la prestazione della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomantova.it

"Eravamo partiti anche bene, ma il gol di Iemmello ha cambiato le cose. Dovevamo sicuramente prestare più attenzione, perchè potevamo evitarlo. Poi è arrivato anche il loro raddoppio! Ogni errore che commettiamo veniamo puniti". Sul proseguo del cammino ha aggiunto: " Il nostro compito è quello di continuare a lavorare. Abbiamo affrontato una squadra di grande qualità, concedendo però due reti troppo facilmente. Questo ci deve far riflettere, perchè non è la prima volta che ci capita. Il cammino è ancora lungo e dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse l'ultima. Anche mentalmente vanno via tante energie nervose, perchè ci giochiamo sempre molto! Sicuramente dovevamo essere più cattivi e cinici in avanti. Magari con quella conclusione, non sulla traversa, potevamo riaprirla.

I tifosi a fine partita hanno contestato chiedendo in maniera molto energica maggiore determinazione: "Speravamo, come loro, di poter raccogliere di più da queste due partite, ma non è successo ed è normale che siano scontenti. Ne prendiamo atto e tocca a noi riportarli dalla nostra parte"