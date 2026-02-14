Il rosso a Kalulu è un doppio danno per la Juve: Bastoni poteva essere espulso per simulazione

Saranno giornate di grandi polemiche quelle che ci aspettano, visto l'errore dell'arbitro La Penna nella sfida tra Inter e Juventus relativo al secondo giallo, con conseguente espulsione, mostrato a Pierre Kalulu per un presunto fallo su Bastoni. Il contatto tra il terzino bianconero e il difensore italiano era infatti praticamente inesistente: il francese ha sfiorato con la mano il braccio del giocatore nerazzurro che si è però lasciato cadere ingannando il direttore di gara che non ci ha pensato neanche un secondo e ha espulso l'ex Milan al 42' del primo tempo.

Danno non da poco per la Juve, che dovrà giocare l'intero secondo tempo in dieci uomini, ma oltre a questo c'è anche la beffa: Bastoni era infatti stato ammonito all'ottavo minuto della partita di San Siro e visto che si potrebbe tranquillamente parlare di simulazione il difensore poteva anche essere espulso dall'arbitro, ribaltando completamente la situazione di superiorità e inferiorità numerica tra Inter e Juventus.

All'intervallo Cristian Chivu è subito corso ai ripari, sostituendo saggiamente lo stesso Bastoni e mandando in campo Carlos Augusto al suo posto. Doppio danno dunque per la squadra di Spalletti, con le polemiche che saranno inevitabili. Nei confronti di La Penna, certo, ma anche per il protocollo VAR che non prevede la possibilità di revisione delle immagini in caso di espulsione per doppio cartellino giallo.