Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio

© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:42Calcio femminile
Tommaso Maschio

La nuova arrivata Kamczyk scende in campo da titolare nel big match di Serie A Femminile fra il suo Milan e la Fiorentina: la polacca affiancherà Arrigoni e Grimshaw in mezzo al campo con in avanti il tridente formato da Park, Stokic e Kyvag. Le viola rispondono con Eriksdottir al fianco di Janogy e Bredgaard in avanti, mentre a centrocampo spazio a Severini e Cherubini al fianco di Curmack. Queste le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Grimshaw, Kamczyk; Park, Stokic, Kyvag. A disposizione: Esteves, Tornaghi, Appiah, Cernoia, Mascarello, Renzotti, Sesay. Allenatrice Bakker

Fiorentina (4-3-3): Fiskesterstand; Woldvik, Van der Zanden, Faerge, Filangeri; Severini, Curmack, Cherubini; Bredgaard, Janogy, Eiriksdottir. A disposizione: Bartalini, Bettineschi, Bonfantini, Johansen, Lombardi, Omarsdottir, Orsi, Tommasoni, Toniolo, Tryggvadottir, Wijnants. Allenatore Pinones Arce

