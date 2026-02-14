Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza

L'avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina del Como Women inizia con il piede giusto. La squadra lariana infatti si impone con un secco 2-0, firmato da Chidiac e Nischler, sul Sassuolo e si porta a 20 punti agganciando momentaneamente il Milan e vedendo il terzo posto a solo sei lunghezze di distanza. Nell'altra sfida dell'ora di pranzo invece arriva una vittoria importante per la Ternana nello scontro diretto contro il Genoa: liguri avanti con Bahr dopo appena dieci minuti e poi rimontate dalla doppietta di Pirone e dal gol di Massimino. Con questo successo le umbra lasciano l'ultimo posto e scavalcano anche il Parma in attesa delle sfide di domani.

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio

Como Women-Sassuolo 2-0

41’ Chidiac, 61’ Nischler

Ternana Women-Genoa 3-1

10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)

Milan-Fiorentina ore 14:45 (diretta RaiSport)

Domenica 15 febbraio

Parma-Inter ore 12:30

Juventus-Lazio ore 15:00

Roma-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Como Women 20*, Milan 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9, Genoa 7*

* una gara in più