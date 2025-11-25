Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina

© foto di José María Díaz Acosta
Dimitri Conti
Oggi alle 18:53Serie A
Dimitri Conti

La UEFA ha designato gli arbitri per le partite del giovedì delle due coppe europee 'secondarie', l'Europa League e la Conference. Tre le squadre di Serie A impegnate (Roma e Bologna nella prima competizione, Fiorentina nell'altra), di seguito le squadre arbitrali scelte per le rispettive partite.

ROMA-MIDTJYLLAND (Europa League, giovedì 27/11 ore 18:45)
Arbitro: Nikola Dabanović MNE
Assistenti: Vladan Todorović MNE e Srđan Jovanović MNE
Quarto uomo: Miloš Bošković MNE
Video Assistant Referee: Tiago Martins POR
Assistente Video Assistant Referee: Sören Storks GER

BOLOGNA-RB SALISBURGO (Europa League, giovedì 27/11 ore 21:00)
Arbitro: Igor Pajač CRO
Assistenti: Bojan Zobenica CRO e Ivan Mihalj CRO
Quarto uomo: Zdenko Lovrić CRO
Video Assistant Referee: Ivan Bebek CRO
Assistente Video Assistant Referee: Michael Salisbury ENG

FIORENTINA-AEK ATENE (Conference League, giovedì 27/11 ore 21:00)
Arbitro: Robert Jones ENG
Assistenti: Neil Davies ENG e Wade Smith ENG
Quarto uomo: Tony Harrington ENG
Video Assistant Referee: Darren England ENG
Assistente Video Assistant Referee: James Bell ENG

