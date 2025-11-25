Atletico Madrid, Simeone: "L'Inter con il Milan ha dominato, i loro numeri parlano da soli"

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro l'Inter, per la 5^ giornata di Fase campionato di Champions League, soffermandosi in più di una risposta sulle attuali vicende della squadra nerazzurra: "Loro sono una squadra che gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro. La loro rosa è incredibile. Ho visto la partita contro il Milan, hanno dominato tutto il tempo e avuto occasioni da gol per cui avrebbero potuto vincere. I loro numeri in Champions League parlano da soli".

Due anni dopo l'ultima volta, si ripete la sfida. Allora avete sorriso voi.

"Alcuni giocatori ci sono ancora, ma hanno cambiato allenatore e schema. La rosa dell'Inter mi piace molto, è meravigliosa. E tutti quelli entrati dalla panchina contro il Milan hanno dimostrato il loro valore".

Pensa mai di arrivare ad allenare l'Inter?

"Sì, nella mia carriera da allenatore mi immagino un giorno sulla panchina dell'Inter".

Cosa ha cambiato Chivu nell'Inter?

"Difficile spiegare quanto vedi ogni giorno, solo avvicinandosi alla partita si capisce meglio. In ogni partita si nota qualcosa di diverso".

Crede che siano tra i favoriti?

"Sono in un'ottima posizione in Champions, hanno giocato due finali: sono una delle squadre favorite per vincere, sapranno dimostrare la loro forza come fatto finora".

