Neuer sul futuro: "Non passerà tanto prima che decida. Ci saranno i colloqui con il Bayern"

Con il contratto in scadenza a fine giugno, Manuel Neuer non ha ancora chiarito se continuerà a giocare oltre la stagione 2025/26 con il Bayern Monaco. Il portiere tedesco di 40 anni ha già salutato la Nazionale maggiore e nel frattempo si appresta a sollevare in cielo il suo 12° titolo di Bundesliga nelle prossime settimane, mentre resta aperta la battaglia con il Real Madrid in Champions League. I bavarsi sono ancora in corsa per arrivare fino in fondo in Coppa di Germania (DFB-Pokal) e conquistare il terzo Triplete da quando Neuer milita tra i pali.

Intanto il cammino in Champions League dipenderà solamente dalle sorti del ritorno dei quarti di questa sera conto il Real Madrid all'Allianz Arena, dove il Bayern ripartirà dal vantaggio di 2-1 maturato all'andata. "Siamo in una buona posizione, ma non dobbiamo sopravvalutarla perché in passato abbiamo visto come il Real sappia reagire. Tuttavia, siamo fiduciosi", ha dichiarato Neuer ai media durante la conferenza stampa pre-partita alla vigilia.

Prima di discutere se il suo futuro dipenda dalla vittoria di altri trofei in questa stagione: "Mi piacerebbe prendere una decisione il prima possibile. Ma non la baserò sui titoli. Idealmente vorrei vincerli tutti, ma anche i nostri avversari hanno voce in capitolo. Non ho ancora deciso, ma non passerà molto tempo prima che lo faccia. E a quel punto ci saranno i colloqui con il club". Il contratto, come noto, è in via di scadenza il prossimo 30 giugno.