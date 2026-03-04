Gullit duro: "Il calcio è diventato terribile, non lo guardo più. Arsenal-Chelsea? Spazzatura"

L'ex campione olandese e Pallone d'Oro Ruud Gullit non apprezza la piega che sta prendendo il calcio negli ultimi anni e si è espresso duramente sull'evoluzione di uno sport che ha tanto amato e a cui ha dato tanto: "Ho deciso di smettere di guardare il calcio, non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita".

"Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d'angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. - prosegue Gullit come riporta Sportmediaset - Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo".

L'ex milanista infatti vorrebbe un calcio dove vengano valorizzate maggiormente le doti tecniche, i dribbling e la voglia di giocare a viso aperto senza troppo tatticismi: "Sto aspettando giocatori che tornino a puntare i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca la gioia, non mi diverto più a guardare il calcio. Tutti si limitano ad eseguire i loro compiti in campo. - conclude Gullit - Dove sono i giocatori che dribblano? Dove sono i giocatori con gli attributi? Perché tutti passano? Passaggi, passaggi e ancora passaggi!"