Prima di Messi e Ronaldo: Yamal ha già segnato 50 gol in carriera. Ma vuole un altro primato

Un mancino a giro divino che si è incastonato all'incrocio dei pali, per togliere le ragnatele e trovare il gol decisivo ai danni dell'Athletic Bilbao, per congelare San Mames e soprattutto riportare il Barcellona a +4 sul Real Madrid. Tutto merito del numero 10 blaugrana, Lamine Yamal, che ha contato i battiti del pallone a seguito dell'assist di Pedri per poi lasciar partire una conclusione di pregevole fattura.

A questo punto il classe 2007 spagnolo ha ufficializzato la sua stagione più prolifica di sempre in carriera: ieri ha raggiunto quota 19 reti in 36 partite. Supera così lo score personale della scorsa stagione (18 gol in 55 partite) e quello della 2023-24 (7 gol in 50 gare). Così il talento di Rocafonda ha raggiunto il traguardo dei 50 gol da calciatore professionista (44 con il Barcellona e 6 con la nazionale spagnola) a soli 18 anni e 237 giorni.

Per comprendere l'entità dell'impresa, basta confrontare i tempi dei due più grandi calciatori dell'epoca moderna. In primis Leo Messi, che raggiunse 50 reti personali a 20 anni e 315 giorni. Poi segue Cristiano Ronaldo e il record stabilito a 21 anni e 297 giorni. Ora però Yamal ha già inquadrato il prossimo record da rompere nella Liga nelle ultime 11 giornate: il maggior numero di gol segnati in una singola edizione del campionato da un calciatore prima di compiere 19 anni. Attualmente il detentore del primato è Raúl González Blanco, che nella stagione 1995-96 realizzò 19 gol.