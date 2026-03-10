Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona, quattro giocatori a rischio squalifica: Yamal e Fermin i casi più delicati

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:12Calcio estero
Michele Pavese

Hansi Flick dovrà gestire non solo la condizione fisica dei suoi giocatori e l’intenso calendario di partite, ma anche il rischio di squalifiche in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Newcastle. Il tecnico tedesco ha infatti quattro giocatori diffidati, tre dei quali potrebbero partire titolari nella gara di stasera. Si tratta di elementi importanti nello scacchiere blaugrana e un eventuale cartellino giallo significherebbe saltare la partita di ritorno.

Tra i casi più delicati c’è Lamine Yamal, a una sola ammonizione dalla squalifica. Il giovane talento dovrà prestare particolare attenzione alle provocazioni e alle possibili reazioni a interventi duri, evitando comportamenti che potrebbero costargli un cartellino pesante.

Situazione forse ancora più complicata per Fermín López e Gerard Martín, due giocatori che fanno dell’intensità e dell’aggressività agonistica uno dei loro punti di forza. Proprio per questo motivo il rischio di ammonizione è più elevato; se Fermín dovesse essere sanzionato, il suo posto nel ritorno potrebbe essere preso da Dani Olmo. Nel caso invece di Gerard Martín, l’alternativa più probabile sarebbe Ronald Araújo.

Il quarto diffidato è Marc Casadó, che però dovrebbe iniziare la partita dalla panchina. Il rischio di squalifica è quindi minore, anche se un eventuale ingresso nella ripresa - considerando il suo stile di gioco molto dinamico - potrebbe comunque esporlo a un’ammonizione.

Sul fronte del Newcastle, invece, i giocatori in diffida sono soltanto due: Joelinton e Dan Burn. Va ricordato che in Champions League le ammonizioni si accumulano fino alle semifinali. Questo significa che i giocatori attualmente diffidati dovranno evitare cartellini per almeno altre quattro partite se vogliono arrivare senza squalifiche alla fase decisiva della competizione.

