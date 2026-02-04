Pisa-Sassuolo, Tonolini a Open VAR: "Durosinmi in fuorigioco, altrimenti sarebbe stato rosso a Muric"

Nel corso della sfida fra Pisa e Sassuolo terminata 3-1 per i neroverdi, c'è stato spazio per qualche polemica riguardante un'uscita del portiere Muric che fuori area va ad abbattere l'attaccante Durosinmi. In presa diretta l'arbitro Arena fischia fatto all'attaccante, col VAR che richiama la sua attenzione. Premessa: il tutto si risolverà con un nulla di fatto vista la posizione di partenza in fuorigioco dell'attaccante dei toscani.

Questo il commento di Mauro Tonolini, membro della CAN, a Open VAR: "La lettura di Arena non è corretta, è evidentemente fallo del portiere sull'attaccante. L'azione parte da un fuorigioco millimetrico, l'assistente giustamente non fischia e l'arbitro assegna fallo alla difesa. Arena non legge correttamente la situazione: è corretta la procedura di andare all'on field review. In caso non ci fosse stato il fuorigioco, sarebbe stato rosso per Muric".