Inter, trasferta vietata? Biglietti ospiti a Sassuolo acquistabili ai non residenti in Lombardia

In merito alla gara Sassuolo-Inter, 24esima giornata di Serie A Enilive, il Sassuolo Calcio comunica che, secondo quanto comunicato in data odierna dal GOS, la vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è ora consentita ma esclusivamente ai titolari di fidelity card dell’Inter NON residenti nella regione Lombardia.

La prevendita dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) partirà giovedì 5 febbraio dalle ore 12 e terminerà alle ore 19 di sabato 7 febbraio (il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti).

Resta valido il divieto di vendita di titoli di accesso ai residenti nella regione Lombardia. Per i residenti in Lombardia che avessero acquistato tagliandi durante la fase di prelazione è possibile richiedere un rimborso secondo i tempi e le modalità indicate cliccando qui.

L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). Esaurita la disponibilità per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI, FIGC e AIA e per le persone con disabilità.

I prezzi sono esclusi del costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto. I bambini nati dopo il 2021 (compreso) possono entrare allo stadio gratuitamente senza assegnazione di posto, purché siano accompagnati da uno spettatore adulto.