Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"

L'esterno rossonero Davide Bartesaghi ha commentato ai microfoni di Milan TV il pareggio ottenuto in casa contro il Como: "Sapevamo che era una partita difficile e che loro sono una squadra fortissima - sottolinea Milannews.it -. Siamo stati bravi a riprendere la gara perchè non era assolutamente facile. Ma siamo stati bravi anche a non perderla. Nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione".

Nel finale si poteva essere più precisi?

"Bisognava essere un pochino più cattivi sotto porta ma penso che siamo stati anche un pochino sfortunati. Le cocasioni le abbiamo avute. Bisognava vincerla ma anche non perderela: è un punto molto importante".

Abbraccio a Maignan a fine partita...

"Siamo una squadra positiva e pensiamo sempre positivo: c'è sempre fiducia e sempre ci sarà".

A fine partita c'era delusione...

"Ovviamente volevamo vincere. Non arriva sempre: eravamo delusi perché le occasioni le abbiamo avute. È un punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi".