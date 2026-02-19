Stadio Flaminio, Ass. Onorato: "Documentazione Lazio completa, ora parola agli uffici"

Prima i passaggi tecnici, poi il confronto pubblico. Sul progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio promosso dalla Lazio, il messaggio che arriva da Alessandro Onorato è improntato alla cautela. L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ha spiegato che il materiale consegnato dal club “è completo e significativo” e consente ora di avviare la Conferenza dei servizi, passaggio chiave che coinvolgerà numerose istituzioni chiamate a valutare la compatibilità dell’intervento con un quadrante urbano delicato.

“Prima di esprimere giudizi è indispensabile che chi di competenza analizzi in modo scientifico e puntuale il progetto”, ha sottolineato Onorato, rimarcando l’attenzione verso i timori dei residenti. “I dubbi sono legittimi, li comprendiamo. Ma è fondamentale attendere i riscontri su mobilità e sicurezza stradale: senza queste verifiche il confronto rischia di essere incompleto”.

L’assessore ha poi allargato il discorso al tema stadi nella Capitale: “A Roma se ne parla da oltre 35 anni senza che nulla sia stato realizzato. Per questo servono concretezza e ruoli chiari: l’amministrazione vuole che ogni soggetto chiamato a decidere lo faccia con serenità e indipendenza”. Solo a iter concluso, ha aggiunto, si aprirà un dialogo strutturato con cittadini e residenti: “Dopo la Conferenza dei servizi, prima di qualsiasi dichiarazione di pubblico interesse, ci sarà un vero processo di partecipazione”, le sue parole riportate dall'Ansa.