Focus TMW Classifiche a confronto: +9 Inter, +16 Milan! Juve peggio del Napoli, crollo Lazio

Classifiche a confronto al termine della 27esima giornata di Serie A. Rispetto allo scorso campionato l'attuale capolista guidata da Cristian Chivu ha ben nove punti in più rispetto all'ultima Inter di Simone Inzaghi. Saldo ancor più positivo per il Milan secondo in classifica: +16 punti grazie al lavoro svolto fin qui da Massimiliano Allegri. Meglio dei rossoneri in questa speciale graduatoria c'è solo il Como di Cesc Fabregas: +20 punti. Il Napoli campione d'Italia viaggia con quattro punti in meno rispetto all'ultima Serie A, la Roma ha otto punti in più. Saldo negativo per la Juventus a questo punto della stagione: cinque punti in meno rispetto a un anno fa. Confronto peggiore per Atalanta e Bologna, rispettivamente a meno dieci e a meno otto.

Tra le squadre che lottano per non retrocedere spiccano in positivo il Parma di Carlos Cuesta e il Cagliari di Vincenzo Pisacane, rispettivamente a più dieci e a più cinque rispetto a un anno fa. Male l'Hellas Verona, ormai sempre più vicino alla retrocessione: -11. Ci sono però due squadre con un confronto peggiore, ovvero la Lazio e la Fiorentina. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 67 punti (+9 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 27 giornate)

Milan 57 (+16)

Napoli 53 (-4)

Roma 51 (+8)

Como 48 (+20)

Juventus 47 (-5)

Atalanta 45 (-10)

Bologna 39 (-8)

Sassuolo 38 (in Serie B)

Udinese 35 (-4)

Lazio 34 (-16)

Parma 33 (+10)

Cagliari 30 (+5)

Torino 30 (-4)

Genoa 27 (-4)

Fiorentina 24 (-21)

Cremonese 24 (in Serie B)

Lecce 24 (-1)

Pisa 15 (in Serie B)

Hellas Verona 15 (-11)