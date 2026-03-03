Insigne è tornato con una missione: salvare il Pescara. E adesso non è più una speranza

Ultimo in classifica, contestato negli ultimi anni, con un destino che fino a pochi giorni fa sembrava già scritto. Eppure a Pescara oggi si respira un’aria diversa. Non è nostalgia, non è romanticismo fine a sé stesso. È la consapevolezza che la salvezza, adesso, è davvero possibile. E il motivo ha un nome e un cognome: Lorenzo Insigne.



Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il boato dell’Adriatico al minuto 68 della sfida contro il Palermo – prima da titolare e primo gol della sua seconda esperienza in biancazzurro – è stato molto più di una semplice standing ovation. È stato il segnale di una città che non ha mai dimenticato il talento che nel 2011-12, sotto la guida di Zeman, trascinò il Pescara alla promozione in Serie A insieme a Immobile e Verratti.

Sono passati 5.041 giorni dall’ultimo gol segnato in Abruzzo, quello al Torino nel maggio 2012. Nel frattempo il calcio è cambiato e anche Insigne è cambiato. È tornato a 34 anni, con 137 reti tra i professionisti e una medaglia da campione d’Europa conquistata con l’Italia nel 2021. Ma soprattutto è tornato con una missione: salvare il Pescara.

Mister Giorgio Gorgone gli ha cucito addosso un ruolo diverso rispetto al passato. Niente più ala sinistra pura, ma trequartista nel 4-3-1-2, libero di abbassarsi, gestire i ritmi e inventare per le punte. Nei 68 minuti contro il Palermo ha illuminato la manovra, dando ordine e personalità a una squadra che ne aveva disperatamente bisogno.

Restano undici partite. Il calendario propone scontri diretti pesantissimi contro Bari, Entella, Reggiana, Sampdoria e Spezia. La classifica dice ultimo posto, ma l’entusiasmo racconta altro. Perché oggi il Pescara ha un’arma in più. E quando quella arma si chiama Lorenzo Insigne, anche una missione che sembrava impossibile può trasformarsi in una concreta speranza di salvezza.