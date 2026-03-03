Goretzka lascerà il Bayern Monaco e l'Arsenal fiuta il colpo. Ma la concorrenza non manca

L’estate potrebbe riaprire uno scenario rimasto in sospeso qualche mese fa. Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco e 67 presenze con la Germania, torna infatti nel mirino dell’Arsenal, alla ricerca di un mediano esperto per completare la rosa di Mikel Arteta.

In passato il trasferimento era sfumato perché il giocatore aveva dato la sua parola al Bayern di restare fino al termine della stagione. Ora, però, secondo quanto riferito dalla Bild, ci sarebbero “forti possibilità” che il 31enne possa trasferirsi a Londra qualora arrivasse un’offerta concreta. Disponibile anche a parametro zero, Goretzka rappresenta un’occasione interessante per esperienza e qualità.

Il Tottenham osserva con attenzione, ma il centrocampista vuole una squadra che garantisca la Champions League. In Bundesliga ha totalizzato 21 presenze e due gol, pur trovando meno spazio nelle ultime settimane, con Aleksandar Pavlovic spesso preferito. Dall’Italia si muove l’Inter, intenzionata a rinnovare il centrocampo dopo l’eliminazione dalla Champions. Tuttavia, la priorità resta la Premier League: l’Inghilterra è l’obiettivo principale, pur senza chiudere del tutto alla Serie A.