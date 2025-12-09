Focus TMW Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25

Classifiche a confronto dopo 14 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Milan capolista viaggia con ben nove punti in più: 31 oggi, 22 nello scorso campionato. L'altra squadra al primo posto, ovvero il Napoli di Antonio Conte, ha invece grossomodo gli stessi punti di allora: -1. Positivo di due punti il saldo per l'Inter di Cristian Chivu, ma le squadre col confronto migliore nonostante le sconfitte nell'ultima giornata sono Roma e Como: +14 per i giallorossi, +13 per i lariani.

Saldo negativo per la Juventus che oggi viaggia con tre punti in meno rispetto allo scorso campionato, meno tre anche per l'Hellas Verona reduce dal suo primo successo in campionato.

Sono però principalmente tre le squadre che se paragonate a quanto fatto nelle prime 14 giornate dello scorso campionato spiccano per i risultati negativi: la Fiorentina un anno fa di questi tempi aveva 31 punti ed era a -1 dalla vetta, oggi è ultima con 25 punti in meno. Insieme alla viola a quota 31 c'era anche l'Atalanta, oggi dodicesima con 15 punti in meno. Confronto complicato anche per la Lazio: la squadra di Baroni dopo 14 turni aveva 28 punti, oggi quella di Sarri ne ha 19. Di seguito il dato squadra per squadra.

Milan 31 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 14 giornate)

Napoli 31 (-1)

Inter 30 (+2)

Roma 27 (+14)

Bologna 25 (+1)

Como 24 (+13)

Juventus 23 (-3)

Sassuolo 20 (in Serie B)

Cremonese 20 (in Serie B)

Lazio 19 (-9)

Udinese 18 (+1)

Atalanta 16 (-15)

Cagliari 14 (=)

Genoa 14 (=)

Parma 14 (-1)

Torino 14 (-1)

Lecce 13 (=)

Pisa 10 (in Serie B)

Hellas Verona 9 (-3)

Fiorentina 6 (-25)