Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25

Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:09Serie A
Raimondo De Magistris

Classifiche a confronto dopo 14 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Milan capolista viaggia con ben nove punti in più: 31 oggi, 22 nello scorso campionato. L'altra squadra al primo posto, ovvero il Napoli di Antonio Conte, ha invece grossomodo gli stessi punti di allora: -1. Positivo di due punti il saldo per l'Inter di Cristian Chivu, ma le squadre col confronto migliore nonostante le sconfitte nell'ultima giornata sono Roma e Como: +14 per i giallorossi, +13 per i lariani.

Saldo negativo per la Juventus che oggi viaggia con tre punti in meno rispetto allo scorso campionato, meno tre anche per l'Hellas Verona reduce dal suo primo successo in campionato.
Sono però principalmente tre le squadre che se paragonate a quanto fatto nelle prime 14 giornate dello scorso campionato spiccano per i risultati negativi: la Fiorentina un anno fa di questi tempi aveva 31 punti ed era a -1 dalla vetta, oggi è ultima con 25 punti in meno. Insieme alla viola a quota 31 c'era anche l'Atalanta, oggi dodicesima con 15 punti in meno. Confronto complicato anche per la Lazio: la squadra di Baroni dopo 14 turni aveva 28 punti, oggi quella di Sarri ne ha 19. Di seguito il dato squadra per squadra.

Milan 31 punti (+9 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 14 giornate)
Napoli 31 (-1)
Inter 30 (+2)
Roma 27 (+14)
Bologna 25 (+1)
Como 24 (+13)
Juventus 23 (-3)
Sassuolo 20 (in Serie B)
Cremonese 20 (in Serie B)
Lazio 19 (-9)
Udinese 18 (+1)
Atalanta 16 (-15)
Cagliari 14 (=)
Genoa 14 (=)
Parma 14 (-1)
Torino 14 (-1)
Lecce 13 (=)
Pisa 10 (in Serie B)
Hellas Verona 9 (-3)
Fiorentina 6 (-25)

Articoli correlati
Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore" Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore"
Milan, Landucci: "Questa squadra ha dimostrato il cuore che ha" Milan, Landucci: "Questa squadra ha dimostrato il cuore che ha"
Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina... Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina
Altre notizie Serie A
Conte via dall'Inter, Oriali confessa: "Io sarei rimasto". E su Mourinho: "Nemici... Conte via dall'Inter, Oriali confessa: "Io sarei rimasto". E su Mourinho: "Nemici mai"
Ince si interroga: "Inter-Liverpool, a dura prova le mie emozioni. Chiesa? Non capisco... Ince si interroga: "Inter-Liverpool, a dura prova le mie emozioni. Chiesa? Non capisco una cosa"
Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore" Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore"
Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo... Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Il Bologna tornerà sul mercato a gennaio: tre nomi caldi per il reparto arretrato... Il Bologna tornerà sul mercato a gennaio: tre nomi caldi per il reparto arretrato
Il retroscena di Cassano: "Consigliai Iraola alla Fiorentina". E lui ride: "Forse... Il retroscena di Cassano: "Consigliai Iraola alla Fiorentina". E lui ride: "Forse ha i suoi contatti..."
Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
Milan, Landucci: "Questa squadra ha dimostrato il cuore che ha" Milan, Landucci: "Questa squadra ha dimostrato il cuore che ha"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre
3 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
4 L'intervallo del Milan a Torino raccontato da Landucci: "Abbiamo cercato di dare tranquillità"
5 Tavares è involuto e cedibile. Lotito non lo avrebbe venduto nemmeno per 70 milioni
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
Immagine top news n.1 Stato di forma: c'è il Milan in vetta, il Genoa è terzo! Toro ultimo con la Fiorentina
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +9 Milan, -15 Atalanta! Fiorentina in caduta libera, è a -25
Immagine top news n.3 Lazio da rinforzare, Sarri vuole 3 colpi: Insigne, una mezzala e un sostituto di Castellanos
Immagine top news n.4 Una manna dal cielo e un Pulisic dalla panchina. Allegri guarda la classifica e…
Immagine top news n.5 Inter-Liverpool, le probabili formazioni: dubbio Akanji per Chivu, Mkhitaryan pronto
Immagine top news n.6 Il Milan infrange il tabù Torino e si mantiene al comando. Pulisic, numeri impressionanti
Immagine top news n.7 Il caso Salah scuote il Liverpool: Slot vuole capirci di più. Contro l'Inter fuori anche Chiesa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”
Immagine news Serie C n.2 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.3 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conte via dall'Inter, Oriali confessa: "Io sarei rimasto". E su Mourinho: "Nemici mai"
Immagine news Serie A n.2 Ince si interroga: "Inter-Liverpool, a dura prova le mie emozioni. Chiesa? Non capisco una cosa"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Ricci: "Il gol di Rabiot ci ha dato morale. Pulisic? Grande giocatore"
Immagine news Serie A n.4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Immagine news Serie A n.5 Il Bologna tornerà sul mercato a gennaio: tre nomi caldi per il reparto arretrato
Immagine news Serie A n.6 Il retroscena di Cassano: "Consigliai Iraola alla Fiorentina". E lui ride: "Forse ha i suoi contatti..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 15ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 15ª giornata: controsorpasso di Joronen su Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Aurelio, si va verso l’addio a gennaio: il difensore spinge per la cessione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 15ª giornata: Ghedjemis in vetta. Ciervo insegue
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Top11 della 15ª giornata: Coda anima Samp. Dorval? Impressionante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sei. Berti e Yeboah all'inseguimento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: Chiricò del Casarano sfonda il muro delle 10 reti. Re della categoria
Immagine news Serie C n.2 Bisoli: "FVS inutile così com’è. Servono strumenti veri come in Serie A e B”
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Aimo Diana esonerato dall'Union Brescia
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il riepilogo della 17ª giornata: Vicenza e Catania al comando. Brescia e Arezzo ko
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via”
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: “Dominio fino alla trequarti ma manca l’ultimo passaggio”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.2 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?