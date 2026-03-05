Collovati contro ogni scaramanzia: "Lo scudetto è dell'Inter. Milan, ottimo campionato"

"Lo scudetto è assegnato comunque. Ormai è dell'Inter. Con pieno merito, tra l'altro". Parola di Fulvio Collovati. L'ex difensore campione del mondo con la Nazionale di Bearzot nel 1982 ha espresso al sua opinione sul campionato italiano e, da doppio ex, ha espresso il suo parere sul derby di Milano di domenica sera:

"Non sono un oracolo e non so dirti chi vincerà ma - ha dichiarato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - mi aspetto una partita di attacco da parte dell’Inter e di attenzione da parte del Milan. Come all’andata. Ma non è detto, ovviamente, che il risultato sia lo stesso. L’assenza di Lautaro pesa ma Chivu ha altre soluzioni. E il Milan può colpire con le sue frecce, a cominciare da Pulisic".

La stagione dell'Inter viene definita "positiva. Molto positiva" anche dovesse arrivare soltanto lo scudetto mentre, per quanto riguarda il Milan, Collovati sottolinea come Allegri abbia comunque ottenuto il massimo: "Certamente - ha concluso -. Io certe critiche a Max le capisco poco. Forse i milanisti hanno dimenticato dove stavano prima che lui arrivasse. Magari il Milan è stato avvantaggiato rispetto alle concorrenti per la Champions League per non aver giocato in Europa. Ma sta facendo comunque un ottimo campionato".