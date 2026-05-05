Colombo è tutto del Genoa, Lukaku torna a Napoli: le top news delle 13

Il Genoa è aritmeticamente salvo. Con il pareggio della squadra di Daniele De Rossi sabato scorso in quel di Bergamo e la conseguente sconfitta della Cremonese ieri sera contro la Lazio, è arrivata la certezza che il Grifone giocherà in Serie A anche la prossima stagione. E con l'aritmetica Lorenzo Colombo è un giocatore del Genoa a titolo definitivo. Anche in questo caso si trattava di una mera formalità. Il giocatore è arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate con l'obbligo di riscatto che sarebbe scattato a determinate condizioni: la salvezza, appunto, le 22 presenze nel massimo torneo e i 5 gol. Il club di Villa Rostan verserà nelle casse dei rossoneri 10 milioni di euro.

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato al Daily Telegraph ripercorrendo le tappe principali della sua carriera da allenatore, proiettandosi anche sul possibile futuro in Premier League: "La Premier League è il miglior campionato del mondo. L'ho sentito da calciatore, lo sento da allenatore e da tifoso. Ma Mourinho una volta ai tempi del Chelsea mi disse: "Ho ancora 30 anni di carriera". Quindi potrei restare al Como per altri 10 ani e andare in Premier fra 12, 15 anni. Il calcio è imprevedibile, cambia in un secondo. Un giorno sei il migliore, il giorno dopo il peggiore. Quindi godiamoci il momento. Quello che stiamo vivendo qua al Como è molto bello, vediamo cosa riserverà il futuro (qui la news completa)".

Romelu Lukaku rientrerà proprio in queste ore a Napoli. Il centravanti belga, dopo settimane di allenamenti personalizzati in Belgio, a breve varcherà nuovamente i cancelli del centro sportivo di Castel Volturno. E lì si capirà qualcosa in più su quello che potrà essere il suo finale di stagione. Il giocatore dovrà inevitabilmente incontrare Antonio Conte dopo averlo evitato la scorsa volta, quando aveva fatto una breve apparizione al centro sportivo prima di tornare in Belgio per l'ultima parte di allenamenti individuali (qui la news completa).