Napoli, sul mercato è già caccia a un vice Hojlund. Riecco il nome di Zirkzee (ma non solo)

Il ds del Napoli Giovanni Manna è già attivo sul mercato per la prossima stagione e sta lavorando in silenzio perché occorrerà trovare un’alternativa a Rasmus Hojlund - che comunque non segna ormai da sei partite e si è fermato a dieci reti stagionali - tenendo presente che il Napoli giocherà su più fronti.

In questo senso - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - Lucca sarà sicuramente offerto di nuovo in prestito. In realtà un altro attaccante in rosa c’è ed è Romelu Lukaku, atteso oggi a Castel Volturno, ma ormai le strade con il Napoli sembrano lontane. Tra i profili papabili, c’è Evan Ferguson della Roma che è arrivato in prestito dal Brighton. I capitolini non lo riscatteranno e il Napoli potrebbe cogliere l’occasione per un attaccante che è sempre piaciuto per la sua potenza fisica. Anche Andrea Pinamonti del Sassuolo resta sul taccuino di Manna che lo aveva già seguito prima di ingaggiare Hojlund. Da non sottovalutare anche Keinan Davis dell’Udinese.

Un altro vecchio pallino - si legge - è Joshua Zirkzee che non ha brillato con il Manchester United. Ha però uno stipendio di 4.3 milioni di euro che potrebbe indurre la società partenopea a cercare altrove, un affare low cost per puntellare un reparto che ha bisogno di aumentare il numero di gol a disposizione.