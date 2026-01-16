Colombo ha solo il Genoa in testa: "Innamorato della città e del Ferraris. Voglio restare"

"Ho sempre dato tutto". Parole e musica di Lorenzo Colombo. E’ fuori da ogni dubbio che l’attaccante del Genoa, con l’arrivo di Daniele De Rossi, ha trovato continuità di rendimento realizzando cinque reti, tre delle quali nelle ultime tre gare di campionato. Il centravanti, intervistato dall’edizione genovese de La Repubblica, ha sottolineato come anche Patrick Vieira gli diceva di rimanere tranquillo che la rete sarebbe arrivata attraverso il lavoro quotidiano.

"Sicuramente mister De Rossi - prosegue parlando dell'attuale tecnico - mi ha aiutato tanto perché ha dato una spinta anche caratteriale all’ambiente, alla squadra e quindi direi che è merito un po’ di tutti. Ringrazio chiaramente entrambi i mister per quello che mi hanno dato e un pochino di merito probabilmente ce l’ho anche io".

Il centravanti è molto vicino all'essere riscattato dal Grifone. L'obbligo dal Milan infatti scatterà al raggiungimento delle 22 presenze in campionato (per il momento il giocatore è a quota 20) e al superando dei cinque gol (ne manca soltanto uno): "Sarei molto contento chiaramente perché mi sto trovando benissimo - ha chiosato il calciatore -. Mi piace la città, il centro sportivo, lo staff, mi piace tutto della società, sono innamorato dello stadio. Voglio assolutamente che succeda".