Ufficiale
Colpo in prospettiva per il Lecce: dall'Aalborg arriva il 2007 Peter Bertram Skovgaard
C'è un ufficialità in casa Lecce, che ha chiuso per l'attaccante danese classe 2007 Peter Bertram Skovgaard. Il giocatore, viene scritto sul sito ufficiale della Lega Serie A, arriva in prestito dall'Aalborg BK e verrà aggregato alla formazione Primavera del club salentino. Nella prima serie danese ha giocato 7 partite e segnato un gol.
