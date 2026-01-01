Inter, sfida al Bodo/Glimt. Zanetti: "Bisogna coprirsi bene. Mercato? Se ci saranno opportunità..."

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, commenta a Sky Sport il sorteggio di Nyon che vedrà i nerazzurri impegnati con il Bodo/Glimt per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: “Bisogna coprirsi bene, abbiamo visto le temperature e farà molto freddo”.

Che squadra è quella norvegese?

“È una squadra a cui fare molta attenzione, nell’ultima partita è riuscita a battere l’Atlético Madrid. Dovremo stare attenti e prepararla al meglio”.

Che Inter vedremo?

“Un’Inter che vuole essere protagonista anche in Champions: Purtroppo ci manca quel punto con il Liverpool, altrimenti non saremmo qui. Però accettiamo tutto e affronteremo questa squadra da non sottovalutare”.

Mourinho con il Real. Lei ha sorriso, Butragueno no…

“Credo che potevamo affrontare il Benfica, allenata da un grande come Mourinho, che conosciamo bene e porta tanti ricordi. Però, il sorteggio ha detto che affronteremo il Bodo/Glimt. Ci prepareremo al meglio”.

Il sintetico sarà una difficoltà ulteriore?

“Di sicuro cureremo tutti i particolari. Il campo sintetico può proporti delle insidie, credo che dovremo essere molto concentrati, non è semplice e ci prepareremo su questi dettagli”.

Ci saranno volti nuovi in Champions?

“Eh, vediamo… Ausilio e Baccin stanno lavorando, credo che se ci capiti qualche opportunità… Però la squadra è forte”.