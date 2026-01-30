Nkunku come Morata? Il Milan in estate ha di nuovo sbagliato l'acquisto dell'attaccante

Il Milan in queste ore sta valutando le varie possibilità sul tavolo per la cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku. Arrivato in estate dal Chelsea nelle ultime ore di calciomercato, il calciatore classe '97 ha rappresentato una delle grandi operazioni estive del club rossonero. Un affare da 37 milioni di euro più cinque di bonus per un calciatore che veniva acquistato quando ormai tutte le altre alternative per il reparto avanzato erano ormai svanite.

La storia di Nkunku in rossonero fino a questo momento ha raccontato di tanti dubbi e poche gioie. Anche di qualche piccolo acciacco. Il calciatore francese fino a questo momento ha realizzato cinque reti in poco meno di mille minuti giocati. Non un minutaggio banale. Il problema casomai è che non è mai sembrato centrale nell'idea di calcio di Allegri: sempre un'alternativa a Leao e Pulisic, adesso probabilmente anche a quel Fullkrug che (almeno) da qui a giugno rappresenta un 9 nel senso più classico del termine. Un centravanti con caratteristiche più adatte all'idea di attaccante di Allegri.

Per tutti questi motivi Nkunku da settimane è sul mercato, per questi motivi il Milan anche in questi ultimi giorni tiene socchiusa la porta della sua cessione ed è pronta ad aprila con l'offerta giusta. A spalancarla soprattutto se il suo addio si tramuterebbe nella chiave per l'arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Diverse società stanno facendo valutazioni sull'acquisto dell'ex Lipsia proprio in queste ore, soprattutto quel Fenerbahce guidato da un allenatore che lo conosce molto bene come Domenico Tedesco.

La parabola che Nkunku sta vivendo in questi giorni sembra molto simile a quella vissuta dodici mesi fa dal centravanti spagnolo Alvaro Morata. Acquistato dal Milan nell'estate 2024 per sostituire Olivier Giroud, l'attuale calciatore del Como non è mai riuscito a imporsi con la maglia rossonera e il 2 febbraio 2025 venne ceduto al Galatasaray. Un anno dopo, magari proprio lo stesso giorno, anche Nkunku potrebbe salutare Milano...