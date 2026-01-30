TMW La Roma sorride: escluse lesioni per Dybala. Le condizioni fisiche della Joya

Era molto atteso l'esito degli esami di Paulo Dybala, che contro il Panathinaikos non ha giocato a causa di un problema al ginocchio sinistro. Secondo quanto raccolto da TMW, la Roma e Gasperini possono tirare un sospiro di sollievo perché l'argentino ha solamente una lieve infiammazione della capsula laterale, ma non ha lesioni. Il fantasista ha già iniziato la fisioterapia e l'allenamento specifico.

L'importanza dell'ex Juventus per i giallorossi è innegabile e a ricordarlo è stato lo stesso tecnico di Grugliasco, che ha sottolineato come sia fondamentale la presenza della Joya pure per Malen. L'olandese ha avuto un impatto molto positivo con il club della Capitale, grazie anche all'intesa che ha costruito con il 32enne nato a Laguna Larga.

Nessuno vorrà prendersi dei rischi e di conseguenza non giocherà sicuramente la partita contro l'Udinese, ma salterà probabilmente anche la successiva contro il Cagliari. L'obiettivo è esserci per la super sfida di Napoli.