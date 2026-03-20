Udinese, Davis conferma: "Che giornata! È la migliore stagione della mia carriera"
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Intervistato da Sky Sport, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis ha parlato del suo decimo gol stagione e del successo contro il Genoa: "La squadra ha lavorato tanto, faccio i complimenti a tutti anche per il lavoro difensivo. Doppia cifra e MVP oggi: è una bellissima giornata, è la migliore stagione della mia carriera".
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