Udinese, Runjaic: "Non era facile vincere qui. Zaniolo? Rispetto le scelte di Gattuso"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN subito dopo la gara vinta per 0-2 in casa del Genoa. Si parte dalla mancata convocazione in Nazionale di Zaniolo e si arriva a un'analisi complessiva della partita: “Bisogna rispettare le decisioni di mister Gattuso. Io penso che Zaniolo debba continuare a lavorare quotidianamente per migliorarsi, avrà tante altre occasioni per conquistare la convocazione in Nazionale. A me piace molto: lotta, dà tutto, ha messo a segno anche oggi un assist fantastico e ha ancora margini di crescita. Quanto alla partita, bisogna tener presente che il Genoa con De Rossi sta facendo ottime cose e venivano da un buon momento di forma. Stiamo parlando di uno stadio che consente ai padroni di casa di approcciare sempre al meglio. Noi abbiamo sbagliato qualcosa in avvio soprattutto nelle transizioni, non è mancata un pizzico di fortuna.

Sono felicissimo di questi tre punti che ci consentono di migliorare la classifica. Davis? Stiamo parlando di un professionista fantastico, ha instaurato un rapporto molto importante con i compagni e sta attraversando un momento molto positivo anche dal punto di vista realizzativo. Ha vissuto due anni molto difficili a causa di problemi fisici, ma li ha superati con determinazione. Il tandem con Zaniolo funziona bene”. Sugli obiettivi: "Continueremo a lavorare partita dopo partita, abbiamo raggiunto la quota salvezza e questo mi permetterà di inserire qualche nuovo giocatore nel quale crediamo molto. L'anno scorso l'Udinese ha chiuso a 44 e anche superare questa quota può essere uno stimolo ulteriore".