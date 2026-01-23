Come giocherà il Napoli con Giovane? Le ipotesi nella testa di Antonio Conte

Giovane Santana do Nascimiento si avvicina a vestire la maglia azzurra. L'attaccante brasiliano è in procinto di lasciare il Verona per unirsi anche ufficialmente al Napoli. Domani, venerdì 24 gennaio, dovrebbero svolgersi le visite mediche. Antonio Conte spera dunque di poterlo convocare già per il big match in programma domenica sera contro la Juventus.

In attesa di capire quando avverrà l'esordio con la sua nuova squadra, in molti si chiedono: come potrebbe giocare Giovane nello scacchiere di Conte?

Giovane, le origini

Giovane nasce come un esterno che parte da destra: in Brasile è stato apprezzato soprattutto lì. In carriera ha ricoperto più ruoli, compreso quello della punta centrale, ma chi lo ha osservato in questi mesi avrà notato la sua indole a partire spesso e volentieri in una posizione discretamente larga su quella fascia, per poi cercare il dialogo con il terzino oppure di accentrarsi, per cercare l'assist o il tiro.

L'ex Corinthians infatti è un mancino naturale, anche se in questi mesi ha lavorato molto sul migliorare anche l'efficienza del suo piede destro. Una dimostrazione? Il bel gol realizzato, seppur anche grazie a una deviazione, contro l'Inter nella sfida giocata qualche settimana fa al Bentegodi.

Gli altri ruoli

Ma Giovane potrà giocare anche come numero 9 o adattandosi a sinistra? La risposta a questa domanda la dovrà dare Antonio Conte, maestro nel lavoro di campo e nel convincere i giocatori a fare cose che magari non hanno mai fatto con continuità in carriera. Per caratteristiche, non sembra impossibile immaginare Giovane adattarsi ad avere un ruolo più centrale, che sia in un 4-3-3 o in un 3-5-2. In gialloblu ha giocato spesso e volentieri nella seconda ipotesi, ruotando però attorno a Orban o Mosquera. Cosa che potrebbe fare anche in azzurro, con Hojlund. Nel 4-3-3 è facile immaginarlo a completare il tridente con Neres sulla fascia sinistra.

Forza e progressione: le "altre" qualità di Giovane

Ci sono alcune caratteristiche di Giovane che sono meno evidenziate dai più, rispetto a quella del dribbling e del tiro. Per esempio la sua capacità di difendere palla, grazie alla grande forza nelle gambe. Poi la capacità di attaccare lo spazio in profondità, per la potente progressione che ha dimostrato. Nelle sponde di testa non si tira indietro, anche se in area può migliorare da questo aspetto, ma a Verona ha abituato ad occuparsi in prima persona della battuta di corner e punizioni. Sul fatto di poter giocare a sinistra, probabilmente Conte ci dovrebbe lavorare di più, per non rischiare di snaturarlo, vista l'abitudine ad usare poco il piede destro per calciare.