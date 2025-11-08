Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Rossi, voglia di stupire. La Repubblica (ed. Genova): "Il Genoa? Squadra ideale"

De Rossi, voglia di stupire. La Repubblica (ed. Genova): "Il Genoa? Squadra ideale"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 08:43Rassegna stampa
Andrea Piras

Daniele De Rossi si presenta alla stampa. Il tecnico del Genoa ha parlato ieri in conferenza per avvicinarsi alla sfida contro la Fiorentina di domani pomeriggio esperimento anche le emozioni per aver trovare la panchina rossoblù. Questo titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "De Rossi, voglia di stupire: 'Il Genoa? Squadra ideale'".

Articoli correlati
Come giocherà il primo Genoa e che squadra vedremo in futuro con De Rossi Come giocherà il primo Genoa e che squadra vedremo in futuro con De Rossi
De Rossi si presenta alla stampa, Il Secolo XIX: "Siamo vivi, il Grifone nel mio... De Rossi si presenta alla stampa, Il Secolo XIX: "Siamo vivi, il Grifone nel mio destino"
De Rossi si presenta: "Il destino mi ha portato qui". Lopez: "Mercato? Pensiamo a... De Rossi si presenta: "Il destino mi ha portato qui". Lopez: "Mercato? Pensiamo a domenica"
Altre notizie Rassegna stampa
Le sfide di Lazio e Roma, Corriere di Roma: "Gasp migliora la vecchia guardia. Sarri... Le sfide di Lazio e Roma, Corriere di Roma: "Gasp migliora la vecchia guardia. Sarri sprona Dia"
Con un punto l’Europa si complica, La Repubblica (ed. Bologna): "Ma nulla è perduto"... Con un punto l’Europa si complica, La Repubblica (ed. Bologna): "Ma nulla è perduto"
Nuovo stadio, Verona chiama il Governo. Corriere di Verona: "Costa 300 milioni" Nuovo stadio, Verona chiama il Governo. Corriere di Verona: "Costa 300 milioni"
De Rossi, voglia di stupire. La Repubblica (ed. Genova): "Il Genoa? Squadra ideale"... De Rossi, voglia di stupire. La Repubblica (ed. Genova): "Il Genoa? Squadra ideale"
Pisa, il tabù vittoria in Serie A è sfatato. Il Tirreno in apertura: "Tre punti d'oro"... Pisa, il tabù vittoria in Serie A è sfatato. Il Tirreno in apertura: "Tre punti d'oro"
Il calcio veronese celebrato da L'Arena: "Caprile in Nazionale. Hellas in campo a... Il calcio veronese celebrato da L'Arena: "Caprile in Nazionale. Hellas in campo a Lecce"
Il giorno di Vanoli, un martello in viola. Corriere Fiorentino: "Sarà una sfida" Il giorno di Vanoli, un martello in viola. Corriere Fiorentino: "Sarà una sfida"
ADL parla del "Maradona", La Repubblica (ed. Napoli) apre: "Serve un nuovo stadio"... ADL parla del "Maradona", La Repubblica (ed. Napoli) apre: "Serve un nuovo stadio"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram dalla panchina, con Lautaro ancora Bonny
3 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
4 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
5 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.2 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.3 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.4 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.5 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.6 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.7 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serginho: "Un incubo gli inizi con Zaccheroni. Quando Berlusconi mi insegnò l'anticipo"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Frattesi a gennaio chiederà (di nuovo) la cessione: è Frendrup il possibile sostituto
Immagine news Serie A n.3 Nevio Scala: "Il Milan di Allegri è un osso duro ma questa sera, se devo scegliere, dico Parma"
Immagine news Serie A n.4 Stasera c'è il derby di Torino, Graziani: "Toro, non dovrà mancare l'approccio di carattere"
Immagine news Serie A n.5 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine news Serie A n.6 Cabrini: "Vittoria di Cremona e pari con lo Sporting ha dato fiducia. Vlahovic l'uomo derby"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Gytkjaer: "Ci stiamo risollevando in classifica. Mi adeguo alle scelte del mister"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Cassata dopo il pareggio contro il Bari: "Eravamo alla ricerca di risposte positive"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Venezia-Sampdoria: c'è voglia di cambiare il passo per entrambe
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Palermo: i gialloblu ritrovano il Menti contro la corazzata di Inzaghi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata: undici gare in programma oggi. Occhi su Citta, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Crotone, tre ko di fila e contestazione: Longo saldo ma con la Salernitana serve una svolta
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, Antonazzo: "Con Capuano niente alibi: pretende furore e dà tutto per il club"
Immagine news Serie C n.4 Torres, esordio in Serie C per Sanna: a 55 anni il tecnico torna in panchina
Immagine news Serie C n.5 Casertana, Coppitelli prima del Monopoli: "Servirà la nostra miglior versione"
Immagine news Serie C n.6 Scontri dopo Triestina-Union Brescia: comminati due DASPO. Da 1 e 5 anni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?