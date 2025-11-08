De Rossi, voglia di stupire. La Repubblica (ed. Genova): "Il Genoa? Squadra ideale"
TUTTO mercato WEB
Daniele De Rossi si presenta alla stampa. Il tecnico del Genoa ha parlato ieri in conferenza per avvicinarsi alla sfida contro la Fiorentina di domani pomeriggio esperimento anche le emozioni per aver trovare la panchina rossoblù. Questo titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "De Rossi, voglia di stupire: 'Il Genoa? Squadra ideale'".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile