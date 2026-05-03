TMW Come l'Inter dei record. Dopo 37 anni ecco uno scudetto festeggiato nel San Siro di casa

L'Inter ha vinto lo scudetto. Il 21° della sua storia. Decisivo in questo senso il successo odierno contro il Parma, che ha permesso a San Siro di esplodere in un urlo di gioia oramai in carica e pronto a liberarsi da diverse settimane. Con la matematica i tifosi hanno potuto liberare la propria gioia e soprattutto hanno potuto farlo all'interno delle mura amiche di San Siro.

L'ultima volta che l'Inter ha festeggiato la vittoria di uno Scudetto in casa risale infatti a 37 anni fa. Era il 28 maggio del 1989 e l'Inter dei record batteva 2-1 in Napoli di Maradona in casa, dando così il via alla festa collettiva. Poi di scudetti ne sono arrivati altri sette, ma mai all'interno di San Siro.

O meglio, mai da squadra che giocava in casa. Sì perché due anni fa in molti ricorderanno lo scudetto della seconda stella vinto sì a San Siro, ma nel derby contro il Milan che per l'occasione giocava in casa. L'Inter trionfò quindi formalmente in trasferta. Oggi no. Oggi il successo è in uno stadio e in una bolgia tutta nerazzurra, con la festa già partita e che sarà destinata a concludersi solo a tarda notte in Piazza Duomo.