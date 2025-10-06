Come sta Berardi? Problemino al ginocchio, il Sassuolo non l'ha voluto rischiare a Verona

Venerdì sera Domenico Berardi non è stato della partita per la vittoria esterna del suo Sassuolo, che è stato capace di imporsi sul campo dell'Hellas Verona. Un'assenza non proprio di secondo piano, per la compagine emiliana, tanto che l'universo neroverde adesso si interroga sulle condizioni del suo fuoriclasse, capitano e simbolo.

Arrivano aggiornamenti ufficiosi a proposito dello stato di salute di Berardi, dal portale specializzato SassuoloNews.net: per il classe 1994, si legge, si tratterebbe giusto di un piccolo problema al ginocchio, che non sembrerebbe tuttavia essere grave. Alla luce dei recenti problemi, con la rottura del legamento crociato patita da Berardi un anno e mezzo fa, la decisione di non forzare è apparsa inevitabile. Anche perché era proprio a Verona che Berardi aveva subito il grave ko al tendine d'Achille. Il Sassuolo ha optato per intervenire in tempo ed evitare così nuovi problemi, garantendo al capitano un pieno recupero. Ora Berardi spera di recuperare al più presto durante la sosta per tornare in campo contro il Lecce, alla ripresa.

Sull'infortunio di Berardi si era espresso anche Fabio Grosso. Aveva detto a tal proposito il tecnico del Sassuolo: "Ha accusato un leggero problema fisico, abbiamo deciso di non rischiare. Domenico ha avuto un fastidio ieri e questa mattina. Voleva esserci e anch’io desideravo che fosse in campo, ma in vista di queste due settimane di pausa non abbiamo voluto prendere rischi. Per fortuna, non si tratta di nulla di grave e speriamo di riaverlo presto a disposizione".