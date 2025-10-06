Live TMW Juventus Women, Rosucci: "Vogliamo vincere. Comolli? Crede in noi"

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell centrocampista bianconero in diretta.

Che emozioni state provando?

"Le partite di Champions si preparano da sole per tutte le emozioni che ti danno. Giocare qui è magico, le serate qui sono magiche, si crea atmosfera incredibile e chi l'ha vissuto lo sa. Alle nuove lo abbiamo raccontato e sono felici".

Sulla visita di Comolli?

"Visita speciale, importante, ci ha dato appoggio per la stagione. La società crede fortemente in noi, ci ha fatto molto piacere, le mie compagne erano molto emozionate e questo ci fa capire cosa significa essere alla Juventus e la visita ha sancito ulteriormente questa cosa".

Sulla nuova Champions?

"Cambiato il format quindi sperimenteremo qualcosa di nuovo. Cambia totalmente, non hai tempo di studiare le squadre, siamo curiosi anche noi e creerà più voglia di incontrare nuovi avversari. Noi vogliamo migliorarci e l'Arsenal, che avevamo nel girone un anno fa, ha vinto la Champions. In Europa diventa tutto più difficile ma le motivazioni crescono e vedremo cosa accadrà".

Sulla partita...

"Fa piacere, quello che abbiamo fatto in questi otto anni viene visto all'estero e ci rispettano. Sono orgogliosa di questo, sono alla nona stagione con la Juve e ho iniziato quando siamo nate, siamo nelle prime otto d'Europa quindi il cammino fatto è stato incredibile. Le squadre in Europa sono tutte forti. Domani sarà una partita contro una squadra che vince da cinque stagioni di fila il campionato. Sarà molto aperta, entrambi vorremo la vittoria ma noi siamo in casa nostra, ci proveremo di più".

Sulla partita con il Sassuolo?

"La partita di Sassuolo risale a due giorni fa. Il focus per noi è stato recuperare le energie fisiche e mentali. Una volta finita ci ributteremo sul campionato ma ora siamo focalizzate solo su domani".

Termina la conferenza stampa di Rosucci