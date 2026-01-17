Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Commisso lo definì "un figlio", oggi Raffaele Palladino lo ricorda: "Come un padre"

Commisso lo definì "un figlio", oggi Raffaele Palladino lo ricorda: "Come un padre"
Niccolò Righi
Oggi alle 16:24
Niccolò Righi

Sono arrivate anche le parole del tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso questa notte all'età di 76 anni. Attraverso il proprio profilo Instagram, l'allenatore campano ha postato una storia in bianco e nero che li ritrae abbracciati con la tenera dedica: "Come un padre".

Raffaele Palladino è stato l'ultimo, tra gli allenatori avuti dalla Fiorentina, ad avere la possibilità di conoscere Rocco Commisso dal vivo. Il tyccon americano ha sempre risposto fiducia nell'ex Monza, tanto che fu lui a spingere per il rinnovo di contratto prima della semifinale di ritorno di Conference League contro il Real Betis della scorsa stagione.

Prima delle dimissioni di Palladino, nella conferenza stampa di fine stagione, Commisso disse di lui: "Ho un bel rapporto con Raffaele, è come un figlio: è stato un anno difficile per lui e spero che il Signore lo aiuti. Spero che i tanti problemi che ha avuto in questa stagione gli servano come lezione per andare avanti".

