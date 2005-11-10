Il Como non si adagia: 2-0 al Sassuolo con turnover, due esordi e doppietta Douvikas

C'è ancora qualcuno che si stupisce della forza travolgente del Como. Dopo le fatiche da Champions League, per archiviare la pratica Sassuolo si è permesso 45 minuti di "prova" senza subire gol per poi affondare il colpo a gara in corso con un triplo cambio (Milla-Ramon-Addai) che ha sortito effetti lampanti. Tanto da trovare nel giro di tre minuti dall'inizio della ripresa il primo centro con Tasos Douvikas, che si è ripetuto al 60' per chiudere l'ottava giornata di Serie A.

Fattore turnover, più due esordi

Titolari, co-titolari o semplici rotazioni, poco importa. Rispetto alla sfida stellare in Champions League contro il Manchester United mercoledì, per fronteggiare il Sassuolo Fabregas ne ha cambiati quattro di volti. Non solo: ha avuto il coraggio di sperimentare Willy Kambwala e Samuele Ricci nell'undici titolare. Il difensore congolese tuttavia non ha convinto del tutto alla prima uscita dal primo minuto, mentre il mediano italiano ha svolto il compitino ma senza primeggiare in mezzo al campo. Tentativi, primi approcci e feeling da trovare. Intanto il successo (2-0) è arrivato lo stesso.

Douvikas cannibale

Partire titolare in tre partite di fila piuttosto dispendiose come Fiorentina, Manchester United e Sassuolo, disputare tutti e 270 i minuti per poi trovare anche 4 gol consecutivi negli ultimi tre incontri è quanto di meglio potesse sperare Tasos Douvikas. L'ennesima creatura allevata da Cesc Fabregas, dopo averlo prelevato dal Celta Vigo per 14 milioni di euro. A febbraio 2025 sembrava anche un esborso piuttosto considerevole, ma guardatelo oggi: il valore è come minimo di 30-35 milioni di euro.