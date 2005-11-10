Lazio, la gioia di Belahyane: "Gattuso mi da spazio, crede in me e io sono al 100%"
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Andrea Piras
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Oggi alle 07:42Serie A
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25.10.2026 07:42Serie A
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La Lazio vince ancora e vola in testa alla classifica. La squadra di Gennaro Gattuso ha superato 2-1 all'Olimpico il Parma e ha conquistato momentaneamente la vetta della classifica in attesa della sfida dell'Inter di oggi. Al termine del match, il centrocampista biancoceleste Reda Belahyane ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel:
"Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada".
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