Sicurezza e personalità: Krastev il debuttante, il gioiello che la Samp si tiene stretto

Il debutto nel momento più delicato della Sampdoria. Andrey Krastev si è guadagnato la porta blucerchiata. Dopo un inizio di stagione con tantissimi errori del portiere titolare Vindahl, il giovane estremo difensore è stato promosso da Luca D'Angelo come titolare nel match di ieri pareggiato (con beffa finale) contro il Sudtirol. Il classe 2008 infatti ha saputo aspettare il suo momento e l'ha colto dimostrando grande personalità nel guidare il reparto, senza risparmiare reprimende a chi magari compieva un'imperfezione, e disputando un match attento senza sbavature.

In blucerchiato dal 2024

La scalata dalle Under alla prima squadra è stata graduale. Voluto fortemente nel 2024 da uno che di estremi difensori se ne intende come Christian Puggioni, allora Coordinatore dell'area portieri dell'Academy e ora Responsabile del settore giovanile, fu strappato alla Fiorentina, dove giocava per altro il fratello, il ragazzo ha disputato prima un campionato dell'Under 17 e l'anno successivo fra Primavera e prima squadra prima del debutto ufficiale quest'anno in Serie B.

Il club lo ha blindato fino al 2030

Ovviamente i margini di miglioramento, come giusto che sia, sono ancora tanti. E la strada è certamente impervia. La società ha comunque mostrato grande fiducia nel ragazzo blindandolo fino al 2030. E adesso è pronto ad affrontare un percorso in cadetteria mettendo la mani sulla porta della Sampdoria.