Sassuolo, allarme neroverde: a Como il dato che fa scattare il campanello d’allarme

Perdere a Como ci può stare. Farlo così, molto meno. Il Sassuolo esce dal Sinigaglia con un 2-0 che pesa non soltanto per la classifica, ma soprattutto per il modo in cui è maturato. Dopo un primo tempo ancora aperto, con il gol annullato a Bakola e qualche segnale di presenza, nella ripresa i neroverdi si sono progressivamente sgonfiati, lasciando al Como campo, fiducia e partita.

I cambi che non cambiano

Fabregas cambia tre uomini all'intervallo (Aquilani per un'incomprensione non riesce a cambiarli sul rinvio dal fondo dal quale poi nasce il bis dei lariani), il Como accelera e il Sassuolo non trova contromisure. Douvikas segna due volte, entrambe su assist di Caqueret, e in undici minuti la gara prende una direzione definitiva. Il dato più preoccupante, però, arriva dopo il 2-0: quasi nessuna reazione, scarsa pericolosità (per la prima volta con Aquilani 0 tiri nello specchio) e la sensazione di una squadra incapace di cambiare passo quando il copione diventa sfavorevole.

Manca l'ignoranza

Aquilani aveva chiesto più attenzione e più cattiveria dopo Frosinone. Al Sinigaglia qualcosa si è visto nella prima parte, ma non abbastanza per parlare di vera risposta. E la striscia esterna diventa sempre più pesante: undici trasferte consecutive senza vittorie in Serie A. Ora servono punti, soprattutto serve una squadra capace di restare viva anche quando la partita si mette male. Il richiamo dei tifosi a fine gara va letto proprio così: non come una rottura, ma come una richiesta. Più coraggio, più rabbia, più presenza. E, per dirla alla Aquilani, anche un po' più di ignoranza. A partire già da martedì prossimo, contro la capolista Lazio.