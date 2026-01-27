Como, ansia per Douvikas: scontro di gioco dopo meno di mezz'ora che lo costringe al cambio
Il Como perde uno dei sui grandi protagonisti dopo meno di mezz’ora. In seguito ad uno scontro di gioco, infatti, è stato costretto ad uscire l’uomo del momento Tasos Douvikas. Sono in attesa di sviluppo le condizioni del centravanti greco. Al suo post Fabregas ha messo in campo Nico Paz. Sempre 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Como.
