Il Como la riprende subito: Douvikas in tap-in, 1- 1 al Lecce dopo 5 minuti
Il Como la riprende subito al minuto 18. Sono serviti cinque minuti agli uomini di Fabregas per riportare il match contro il Lecce in parità, Jesus Rodriguez brucia l'out mancino e in uno contro uno semina il diretto avversario: traversone impeccabile in area per premiare il piazzamento sul primo palo di Douvikas, tap-in vincente e 1-1 al Sinigaglia.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
