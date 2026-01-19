Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo alla fine"

Un gol ed un assist, splendido, per Martin Baturina che è stato il migliore in campo nella vittoria del Como contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN Dopo la gara. "Non sapevo fosse il gol più veloce del Como in questo campionato, sono molto felice e sono stato fortunato.

Quanto stai crescendo?

"Penso solo a giocare, sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra e lo staff".

Sogno Europa più vicino?

"Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo alla fine".