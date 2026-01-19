Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo alla fine"
TUTTO mercato WEB
Un gol ed un assist, splendido, per Martin Baturina che è stato il migliore in campo nella vittoria del Como contro la Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN Dopo la gara. "Non sapevo fosse il gol più veloce del Como in questo campionato, sono molto felice e sono stato fortunato.
Quanto stai crescendo?
"Penso solo a giocare, sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra e lo staff".
Sogno Europa più vicino?
"Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo alla fine".
Altre notizie Serie A
Live TMWComo, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile