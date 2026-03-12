Italia U19, stage di preparazione a Novarello: i convocati
Stage ristretto di tre giorni a Novarello, da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo, per la nazionale under 19 che si prepara alla fase élite di qualificazione all’Europeo, prevista a Catanzaro alla fine del mese. Le avversarie saranno, nell'ordine, Ungheria, Slovacchia e Turchia.
Sono quindici i calciatori, tutti classe 2007, chiamati da Alberto Bollini per quattro allenamenti complessivi:
Portieri
Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza)
Difensori
Federico Nardin (Roma), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus)
Centrocampisti
Wisdom Acquah (Torino), Alessandro Di Nunzio (Roma), Emanuele Sala (Milan), Davide Zamagni (Cesena)
Attaccanti
Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Francesco Castaldo (Bologna), Filippo Galvagno (Cesena), Antonio Stefano Merola (Juventus).
